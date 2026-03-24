Футболіст продовжує відновлення після травми.
Габріел Магальяес, Getty Images
24 березня 2026, 14:45
Захисник Арсеналу Габріел Магальяес не зможе допомогти збірній Бразилії у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба Конфедерації футболу Бразилії.
28-річний бразилець продовжує відновлення після м'язової травми, через що він пропустить найближчі матчі національної команди.
Також наголошується, що замість Габріела до розташування збірної ніхто довикликатися не буде.
У нинішньому сезоні Габріел провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.
Нагадаємо, Бразилія зіграє спаринги проти Франції (26 березня) та Хорватії (31 березня).