Англія

Футболіст продовжує відновлення після травми.

Захисник Арсеналу Габріел Магальяес не зможе допомогти збірній Бразилії у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба Конфедерації футболу Бразилії.

28-річний бразилець продовжує відновлення після м'язової травми, через що він пропустить найближчі матчі національної команди.

Також наголошується, що замість Габріела до розташування збірної ніхто довикликатися не буде.

У нинішньому сезоні Габріел провів 38 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять гольових передач.

Нагадаємо, Бразилія зіграє спаринги проти Франції (26 березня) та Хорватії (31 березня).