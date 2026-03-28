Чарлі Мусонда поділився про рішення повісити бутси на цвях.

Колишній вінгер лондонського Челсі Чарлі Мусонда, який минулого літа несподівано завершив ігрову кар'єру у віці 28 років, дав емоційне інтерв'ю для BBC Sport. Бельгієць розповів про свій шлях від статусу одного з найперспективніших гравців світу до психологічного вигоряння та рішення піти зі спорту.

З юних років Мусонда був зіркою академії Андерлехта. За його словами, вже з 10 років після матчів до його батьків підходили представники мадридського Реала. Коли настав час обирати дорослий клуб, на столі були пропозиції від Арсенала, Манчестер Юнайтед, Барселони (куди він хотів перейти заради роботи з Гвардіолою) та Челсі. Вибір припав на Лондон:

"Це було сімейне рішення. Челсі щойно виграв Лігу чемпіонів, підписав Едена Азара, який завжди давав мені поради, і вони зробили найкращу пропозицію загалом", — розповів Чарлі.

Попри успіхи на молодіжному рівні (двічі виграний Молодіжний Кубок Англії та Юнацька ліга УЄФА), пробитися до основи було майже неможливо. Клуб був налаштований виключно на миттєвий результат, і молодь змушена була йти по орендах (Реал Бетіс, Селтік).

"Якби я зіграв 50 матчів за Челсі або хоча б 20, я б сьогодні не був у такому становищі. Мені просто потрібна була можливість, Челсі був тим, ким я хотів стати, — зізнається Мусонда.

Переломний момент стався під час оренди в нідерландському Вітессі. Під час товариського матчу суперник жорстко влетів йому в коліно. Вінгер зазнав травми задньої хрестоподібної зв'язки. Лише 20% шансів, що він коли-небудь знову вийде на поле.

Операція (на яку Челсі спочатку не давав згоди), реабілітація за власний рахунок у Дубаї та перешкоди у вигляді пандемії коронавірусу забрали в нього майже чотири роки кар'єри. Мусонда зміг повернутися до тренувань за часів Томаса Тухеля і навіть пропонував грати безкоштовно, щоб довести свою цінність, але клуб остаточно втратив у нього віру.

Психологічно це зламало гравця. Після остаточного відходу з Лондона Мусонда намагався реанімувати кар'єру в іспанському Леванте та кіпрському Анортосісі. Проте в Іспанії з ним попрощалися заради економії зарплатного фонду, а на Кіпрі взагалі перестали платити гроші, які клуб винен йому й досі.

Зараз 28-річний екс-футболіст мешкає в Лос-Анджелесі та працює над створенням VS1 — нової футбольної ліги у стилі бойових мистецтв, де гравці змагатимуться у форматі один на один.

"Робити те, у що віриш – ось і є щастя. Жити з метою, пригоди... Такий менталітет у мене від тата. Навіть коли життя сильно його вдаряло, він завжди посміхався", — підсумував Мусонда.

