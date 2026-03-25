Англія

Лондонці розглянуть трансфер лише у разі пропозиції понад 100 мільйонів фунтів.

Челсі не має наміру розлучатися з центральним півзахисником Енцо Фернандесом, попри нещодавні розмови щодо його майбутнього. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, аргентинець, контракт якого розрахований до 2032 року, вважається недоторканним гравцем у складі лондонського клубу. Водночас інтерес до футболіста з боку інших команд зберігається, однак потенційним покупцям доведеться запропонувати щонайменше 100 мільйонів фунтів, щоб Челсі взагалі розглянув варіант продажу.

Раніше Енцо Фернандес натякнув на невизначеність щодо свого майбутнього після вильоту команди з Ліги чемпіонів, однак у клубі продовжують розраховувати на нього як на одного з ключових виконавців.

Також зазначається, що представники гравця вже вели переговори з Челсі щодо покращення умов контракту. Якщо сторони не досягнуть згоди, футболіст може переглянути свої варіанти наприкінці сезону — за його словами, він розглядатиме питання щодо майбутнього після літнього чемпіонату світу-2026.

Енцо Фернандес приєднався до Челсі у 2023 році з Бенфіки за 107 мільйонів фунтів і відтоді залишається важливою фігурою в центрі поля команди.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ спостерігає за ситуацією навколо аргентинського хавбека, але пріоритет гравця Челсі — це Реал Мадрид.