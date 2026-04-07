Челсі повісив на аргентинця астрономічний цінник.

Півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес має намір подати офіційний запит на трансфер на тлі предметного інтересу з боку мадридського Реала.

Як повідомляє іспанське El Chiringuito, 25-річний аргентинець вкрай розчарований своїм становищем у клубі та прагне форсувати літній перехід до Іспанії. Ситуація навколо футболіста загострилася після того, як новий головний тренер синіх Ліам Росеньйор відсторонив Фернандеса на два матчі.

Причиною стали резонансні коментарі гравця під час березневої міжнародної паузи, у яких він натякав на переїзд до Мадрида та розкритикував рішення керівництва звільнити попереднього наставника Енцо Мареску. Через цю внутрішню дискваліфікацію аргентинець уже опинився поза заявкою на кубкову гру проти Порт Вейла (7:0) і не допоможе команді у надважливому поєдинку Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті.

У своєму інтерв'ю мексиканському мовнику TUDN Фернандес відверто висловив нерозуміння поточного вектора розвитку команди:

"Я цього не розумію. Іноді є речі, які ми, гравці, не розуміємо — як і в який спосіб вони намагаються керувати процесами. Очевидно, що цей відхід (звільнення Марески) завдав нам великого болю, особливо посеред сезону, це все обриває. У нас була ідентичність. Він дав нам порядок... у нього завжди було дуже чітке бачення, коли справа доходила до тренувань і матчів", — заявив гравець.

Агент футболіста Хав'єр Пасторе спробував згладити кути та виправдати слова свого клієнта. Він заявив, що слова Енцо про Мадрид не мали нічого спільного з трансфером: гравець лише відповідав на запитання про європейське місто, у якому хотів би коли-небудь пожити. Вибір упав на столицю Іспанії виключно через культурну близькість, мову та клімат, що нагадує Буенос-Айрес.

Пасторе підкреслив, що Фернандес залишається професіоналом і жодного разу прямо не заявляв про бажання покинути Лондон. Попри конфлікт, лондонці не збираються відпускати свого лідера за безцінь.

За інформацією The Sun, Челсі встановив на аргентинця приголомшливий цінник у 130 мільйонів фунтів стерлінгів, аби захистити свої колосальні інвестиції. Керівництво синіх має міцні переговорні позиції, адже контракт колишнього гравця Бенфіки розрахований аж до 2032 року.