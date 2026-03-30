Англія

Хавбек Челсі не виключає варіант із Мадридом, але лондонський клуб вимагатиме понад 100 млн фунтів.

Центральний півзахисник Челсі Енцо Фернандес знову опинився в центрі трансферних чуток після своїх коментарів щодо можливого переїзду до Іспанії. Про це повідомляє Sky Sports.

Аргентинець зізнався, що йому подобається Мадрид і він не проти жити у столиці Іспанії в майбутньому. Такі слова лише підсилили розмови про потенційний інтерес з боку мадридського Реала.

Раніше Фернандес також не дав чіткої відповіді щодо свого майбутнього в Челсі після вильоту команди з Ліги чемпіонів, зазначивши, що наразі зосереджений на виступах за клуб і майбутньому чемпіонаті світу. Попри це, головний тренер Челсі Ліам Росеньйор запевнив, що гравець відданий клубу.

Водночас, за даними джерела, лондонці планують підсилення середньої лінії влітку, а сам Енцо Фернандес більше не вважається на Стемфорд Брідж недоторканним.

Контракт аргентинця з Челсі діє до 2032 року, тому будь-який потенційний трансфер можливий лише у випадку пропозиції, що перевищить 100 мільйонів фунтів стерлінгів.