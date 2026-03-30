Англія

Напрям імовірного трансферу при цьому вже відомий.

Аргентинський центральний півзахисник лондонського Челсі Енцо Фернандес за ходом поточного сезону пішов на відкритий конфлікт із керівництвом клубу.

Невдоволення станом справ у "синіх" при цьому спонукає 25-річного виконавця переглянути умови подальшої співпраці, хоча за контрактом у нього ще залишається шість років перебування в клубі.

Утім, Енцо це жодним чином не втримує від того, щоб не приховувати власних побажань щодо подальшого розвитку кар’єри.

Мадридський Реал активно цікавиться гравцем, і хоча сам Фернандес спростовує факт перемовин із "бланкос", подібний варіант його цілком влаштовує.

"Я б хотів жити в Мадриді. Це дуже гарне місто, яке нагадує мені Буенос-Айрес", — заявив аргентинець у останньому інтерв’ю.

При цьому блогер, який спілкувався з Енцо на стрімі, також запитав про зацікавленість гравця у виступах у місцевих футбольних клубах, на що гравець таємничо промовчав з усмішкою на обличчі.

У цьому сезоні на рахунку Фернандеса 12 голів та шість асистів у 46 матчах.