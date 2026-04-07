Ібраїма Конате, яким активно цікавилися мадридський Реал та мюнхенська Баварія, близький до підписання нової угоди з мерсисайдцями.

Французький захисник Ліверпуля Ібраїма Конате готується пов'язати своє майбутнє з англійським клубом, залишивши ні з чим низку європейських грандів.

Як повідомляє французьке видання L'Equipe, багатомісячні переговори між керівництвом червоних та 26-річним футболістом нарешті наблизилися до успішного завершення. Зазначається, що останніми тижнями діалог значно активізувався.

Наразі угода практично досягнута, а сторонам залишається владнати лише кілька фінальних деталей. Хоча точний термін нового контракту поки не розголошується, цей крок гарантує, що Ліверпуль не втратить свого зіркового захисника безкоштовно — його поточна угода мала б закінчитися вже наприкінці поточного сезону.

Успіх мерсисайдців у цих переговорах означає фіаско для інших європейських топклубів. Відомо, що мадридський Реал розглядав Конате як пріоритетну ціль на трансферному ринку, адже влітку Королівський клуб ризикує втратити відразу двох досвідчених захисників — Давіда Алабу та Антоніо Рюдігера. Також серйозний інтерес до гравця проявляла мюнхенська Баварія, яка шукала підсилення до того, як Дайо Упамекано вирішив подовжити свій контракт.

Ібраїма Конате виступає на Енфілді з 2021 року, коли перейшов із німецького РБ Лейпциг за 40 мільйонів євро. У цьому сезоні під керівництвом головного тренера Арне Слота француз залишається стабільним гравцем основи, відігравши 42 матчі в усіх турнірах та відзначившись двома забитими м'ячами.