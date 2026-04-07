Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та мюнхенська Баварія.

Мадридський Реал та мюнхенська Баварія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.

Альваро Арбелоа, після поразки від балеарської Мальорки (1:2), використав Вальверде та Пітарча в центрі поля, тоді як Гюлер та Вінісіус розташуються в атаці.

Венсан Компані, на тлі перемоги над Фрайбургом (3:2), залучив до стартового складу Лаймера та Упамекано в обороні, тоді як Павлович гратиме в опорній зоні, а Олісе та Кейн розташуються в атаці.

Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Ф. Гонсалес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Беллінгем, Камавінга, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Б. Діас, Мастантуоно.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.