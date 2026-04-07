Стали відомі стартові склади команд для першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та мюнхенська Баварія.
07 квітня 2026, 21:05
Мадридський Реал та мюнхенська Баварія зіграють перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу.
Альваро Арбелоа, після поразки від балеарської Мальорки (1:2), використав Вальверде та Пітарча в центрі поля, тоді як Гюлер та Вінісіус розташуються в атаці.
Венсан Компані, на тлі перемоги над Фрайбургом (3:2), залучив до стартового складу Лаймера та Упамекано в обороні, тоді як Павлович гратиме в опорній зоні, а Олісе та Кейн розташуються в атаці.
Реал Мадрид: Лунін — Александер-Арнольд, Рюдігер, Гюйсен, Каррерас — Вальверде, Чуамені, Пітарч — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус.
Запасні: Ф. Гонсалес, Карвахаль, Мілітао, Алаба, Беллінгем, Камавінга, Г. Гарсія, Асенсіо, Себальйос, Ф. Гарсія, Б. Діас, Мастантуоно.
Запасні: Урбіг, Кім, Горецка, Мусіала, Джексон, Девіс, Бішоф, Іто, Геррейру, Османі, Карл.
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич — Кімміх, Павлович — Олісе, Гнабрі, Діас — Кейн.
Гра Реал Мадрид — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом.
на Football.ua.