Головний тренер сорок взяв провину на себе після поразки від Крістал Пелас.

Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау опинився під шквалом критики після того, як його команда вкотре в сезоні випустила з рук перемогу наприкінці матчу. Цього разу сороки поступилися Крістал Пелас на Селхерст Парк, пропустивши два вирішальні м'ячі перед самим фінальним свистком.

Після падіння команди на 14-те місце турнірної таблиці АПЛ, післяматчеві коментарі наставника були сповнені самокритики та спроб захистити свій підхід. Невміння втримати переможний рахунок стало хронічною проблемою команди у цій виснажливій кампанії. Ньюкасл вже втрачав очки з виграшних позицій у матчах проти Арсенала, Ліверпуля, Челсі та низки інших клубів.

Гау прямо визнав, що така статистика — це неймовірні цифри, які відверто зіпсували сезон.

"Я розумію, що є гнів і розчарування. Але я завжди маю спочатку дивитися на себе. Я завжди це кажу. Я несу відповідальність номер один", — підкреслив Гау.

Наставник також категорично заперечив припущення, що він дає команді вказівки сідати в глибоку оборону на останніх хвилинах, попри те, що воротар Аарон Рамсдейл у своєму коментарі розчаровано назвав таку втрату контролю історією нашого сезону.

Після болючої поразки в дербі від Сандерленда Гау вдався до радикальних змін у складі, прибравши з основи ветеранів Дена Берна та Кірана Тріпп'єра. Проте найбільше запитань викликала лінія нападу: тренер залишив на лаві запасних Ніка Волтемейда та Йоане Віссу — зірковий дует загальною вартістю 124 мільйони фунтів.

Натомість шанс отримав молодий Вільям Осула, який і відкрив рахунок. Відповідаючи на запитання щодо цього ризикованого вибору, Гау був безапеляційним:

"Я не вибираю команду на основі трансферних цін. Я вибираю команду на основі того, що бачу".

Попри шалений тиск, Гау закликає не піддаватися паніці та нагадує про нещодавні успішні результати:

"Кілька ігор тому ми перемогли Челсі на виїзді та Манчестер Юнайтед, а зараз ви сидите тут після невдалої серії, і зовнішній шум має все змінити. Іноді треба вірити в те, що ти робиш. Але, звичайно, ми повинні виконувати це краще" — резюмував наставник.

Попереду в Ньюкасла вкрай складний відрізок: домашній матч проти колишнього клубу Гау — Борнмута, а потім серія проти лідерів на чолі з Арсеналом