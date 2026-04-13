Англія

Наставник "шпор" оцінив свій дебютний матч на чолі команди із Лондона.

Головний тренер Тоттенхема Роберто Де Дзербі прокоментував поразку своєї нової команди у матчі АПЛ проти Сандерленда (0:1).

"Ми зіграли добре, особливо в першому таймі, організовано, з м'ячем і без нього. У нас було три явні нагоди забити. Ми грали добре, але недостатньо, щоб виграти, тому що в другому таймі ми надто багато страждали, втративши 20-30 метрів поля. У нас був ще один хороший шанс забити, всього за дві хвилини до того, як ми пропустили гол.

Ми можемо грати краще, ми можемо зробити щось більше, але потрібно більше енергії, пристрасті, ентузіазму. Але зараз ми знаходимося у складному моменті, і я хотів би допомогти гравцям показати, на що вони здатні на полі, тому що ми грали добре, але ми можемо грати набагато краще, ніж зараз. Моє завдання зараз не в тому, щоб змінити стиль гри. Я зробив дві-три речі з м'ячем, дві-три речі без м'яча, але вирішальне значення це не має. Важливе наше позитивне мислення, але нам потрібно зберігати позитивний настрій, тому що у нас достатньо потенціалу, щоб вигравати, і коли ми це зробимо, ми зможемо змінити все.

Травма Ромеро? Подивимося, що буде найближчими днями. Сподіваюся, це не стане надто великою проблемою, тому що він є ключовим гравцем для нас, гравцем високого рівня, з яскравою особистістю, і він нам потрібен, щоб завершити сезон та досягти нашої мети.

Звичайно, психологічний тиск на гравців через зону вильоту видно під час гри. Гравцям неприємно, коли ми програємо, або коли Тоттенгем знаходиться внизу таблиці, але ми повинні знайти енергію, правильний і позитивний настрій. Ми – Тоттенгем, але ми не виграємо гру просто тому, що ми – Тоттенгем. Не можна виграти гру на папері. Потрібно виграти гру, показавши якість на полі, боротьбу. Потрібно забивати та не пропускати. Але вони теж люди, і, можливо, вони дуже страждають, і всі разом ми повинні залишатися згуртованими, бути позитивними, працювати, удосконалюватися в деталях, і бути кращими в плані менталітету.

Мені 46 років, у мене більше досвіду, ніж у гравців, і я абсолютно впевнений у наших цілях, бо знаю цих гравців. І саме тому я впевнений, а не тому, що ми Тоттенгем чи тому, що я маю бути впевнений у своїх силах. Ні. У них достатньо якості, щоб виграти хоча б один матч, і зараз мета — це виграти один матч, тому що, якщо ми виграємо, ми зможемо подивитися на все по-іншому", — наводить слова Де Дзербі прес-служба клубу.

Після 32 турів Тоттенгем набрав 30 очок і посідає 18 місце в АПЛ. Свій наступний матч "шпори" проведуть проти Брайтона — колишньої команди італійця, яку він очолював із 2022 по 2024 рік. Гра запланована на 18 квітня.