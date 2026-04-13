ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка переживає справжнє переродження. Після зміни тренера команда піднялася до топ-3 і впевнено тримається в зоні Ліги чемпіонів, маючи солідний відрив від переслідувачів перед стартом туру. Попри осічку в останньому матчі АПЛ проти Борнмута (2:2), "червоні дияволи" залишаються грізною силою, особливо на своєму полі.

Олд Траффорд знову став фортецею та, можливо, "Театром Мрій": Манчестер Юнайтед виграв усі домашні матчі АПЛ під керівництвом Карріка. Навіть кадрові втрати, зокрема дискваліфікація Гаррі Магвайра та травми Маттейса де Лігта й Патріка Доргу, не виглядають критичними — повернення Лісандро Мартінеса додає стабільності обороні, а лінія атаки на чолі з Бруну Фернандешем і Матеусом Куньєю здатна вирішити долю будь-якого матчу.

Лідс Юнайтед підходить до гри з абсолютно іншими турнірними реаліями. Команда Даніеля Фарке веде боротьбу за виживання — у чемпіонаті "павичі" не перемагають уже тривалий час, а їхня виїзна форма залишається однією з найгірших у лізі.

Втім, настрій у гостей далеко не песимістичний. Нещодавній вихід до півфіналу Кубка Англії після драматичної перемоги над Вест Гемом у серії пенальті додав команді впевненості. Лідс уже доводив цього сезону, що може нав’язувати боротьбу грандам навіть на виїзді, відбираючи очки у Челсі, Ліверпуля та Астон Вілли. Щоправда, кадрові проблеми — травми Родона, Штаха та Джеймса — можуть суттєво обмежити варіанти Фарке.

Дербі Троянд традиційно ігнорує будь-які прогнози й турнірну логіку. Манчестер Юнайтед виглядає фаворитом завдяки формі та домашньому фактору, але Лідс має характер і мотивацію, щоб створити проблеми черговому гранду. Очікується відкрита, емоційна гра з високим темпом, де історичний контекст — не просто красива афіша.