Манчестерський клуб планує підписати щонайменше двох нових хавбеків улітку.

Манчестер Юнайтед має намір провести серйозну перебудову півзахисту під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво клубу вважає центральну зону однією з головних проблем команди, яка залишається невирішеною протягом багатьох років. Попри значні інвестиції, манкуніанцям так і не вдалося сформувати стабільний і домінуючий центр поля.

Пріоритетом для селекційного відділу є підписання щонайменше двох півзахисників, серед яких особливу увагу приділяють опорнику топ-рівня, здатному контролювати темп гри та організовувати дії команди.

Проблема пошуку балансу в центрі поля виникла ще після відходу Роя Кіна у 2006 році. Відтоді лише Майкл Каррік зміг певною мірою закрити цю позицію на тривалий час, тоді як наступні трансфери не дали очікуваного результату.

Запрошення досвідчених гравців, таких як Каземіро та Крістіан Еріксен, не стали довгостроковим рішенням через їхній вік. Водночас конкуренти змогли суттєво підсилитися — зокрема, такі футболісти, як Нголо Канте та Родрі, стали ключовими фігурами у чемпіонських командах.

Окрім цього, склад Манчестер Юнайтед може зазнати суттєвих змін: очікується, що Каземіро залишить клуб після завершення сезону, а майбутнє кількох інших півзахисників, таких як Бруну Фернандеш, також залишається невизначеним.