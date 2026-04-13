Нападник зазнав атаки в соцмережах після ігрового зіткнення з Ромеро.

Англійська Прем'єр-ліга стикається з черговим гучним скандалом, пов'язаним із дискримінацією. Сандерленд виступив із жорсткою заявою, засудивши расистські образи на адресу свого нападника Браяна Броббі. Хвиля хейту в соціальних мережах піднялася після недільної поразки від Тоттенгема з рахунком 0:1.

Приводом для онлайн-атаки став ігровий епізод у другому таймі на Стедіум оф Лайт: нідерландський форвард штовхнув захисника шпор Крістіана Ромеро, внаслідок чого той врізався у власного голкіпера Антоніна Кінскі. Через отриману травму Ромеро був змушений покинути поле у сльозах.

Керівництво Сандерленда оперативно передало інформацію про зловживання до Прем'єр-ліги, поліції та адміністраторів соціальних мереж, вимагаючи негайних дій.

"Ми твердо стоїмо на боці Браяна та пропонуємо йому нашу повну та непохитну підтримку. Це не поодинокий інцидент. Нещодавні образи, спрямовані на Ромена Мандла та Лутшареля Гертруду, підкреслюють постійну та неприйнятну частоту такої поведінки як на стадіонах, так і в Інтернеті. Расизм — це огидно, йому немає місця ні в нашій грі, ні в суспільстві", — йдеться в офіційній заяві клубу.

Керівництво Прем'єр-ліги також відреагувало на ситуацію, пообіцявши сприяти розслідуванню:

"Ми обурені постійною дискримінацією, з якою гравці стикаються в соціальних мережах... Будь-які особи, яких буде ідентифіковано та визнано винними, зіткнуться з найсуворішими можливими наслідками, включаючи позбавлення волі, заборону на відвідування футбольних матчів та порушення кримінальної справи".

Інцидент із Броббі став лише верхівкою айсберга у тривожній тенденції, що охопила англійський футбол. Тільки цього сезону Сандерленд стикався з подібним неодноразово: у березні матч проти Ньюкасла навіть довелося зупинити через расистські образи з трибун на адресу Лутшареля Гертруди (винуватця вже заарештовано).

Загальна статистика виглядає катастрофічно: За даними антидискримінаційної організації Kick It Out, кількість повідомлень про онлайн-насильство зросла на третину порівняно з минулим сезоном, досягнувши рекордного рівня.

Заступник директора Британського підрозділу футбольної поліції Майк Анкерс повідомив про зростання кількості скарг на 115%. Наразі розслідує масову атаку на гравців, що сталася в лютому. Тоді жертвами стали одразу четверо футболістів, серед яких Ганнібал Меджбрі (Бернлі), Веслі Фофана (Челсі) та Толу Арокодаре (Вулвергемптон).

Проблема загострилася ще на старті сезону, коли матч-відкриття між Ліверпулем та Борнмутом переривали через расизм на адресу Антуана Семеньйо. А нещодавнє розслідування виявило, що лише за один вікенд гравці та тренери АПЛ і Жіночої Суперліги отримали понад 2000 повідомлень із погрозами розправи, що ставить під серйозне питання здатність соціальних мереж модерувати контент та захищати спортсменів.