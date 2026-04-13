Хавбек "горожан" побил рекорд Луїша Боа Морте.

Манчестер Сіті у матчі 32 туру англійської Прем'єр-ліги впевнено обіграв Челсі (3:0).

У цьому матчі взяв участь півзахисник "містян" Бернарду Сілву, для якого цей матч став 297 у чемпіонаті Англії.

Таким чином, 31-річний Бернарду став рекордсменом АПЛ за кількістю матчів серед португальців, випередивши Луїша Боа Морте, який відіграв 296 поєдинків у Прем'єр-лізі. Третє місце у цьому рейтингу посідає Кріштіану Роналду – 236 матчів.

Нагадаємо, Сілва виступає за Сіті з 2017 року. Раніше була інформація, що він покине команду наприкінці сезону.

У нинішньому сезоні Бернарду провів 44 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав п'ять асистів.

Після 31 матчу Манчестер Сіті набрав 64 очки та посідає друге місце в АПЛ, відстаючи від Арсеналу на шість балів, але маючи гру в запасі.