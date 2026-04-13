Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Ліверпуль зустрінеться з ПСЖ (перший матч — 0:2).

Другий поєдинок відбудеться у вівторок, 14 квітня, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.44, тоді як потенційний успіх ПСЖ оцінюється показником 2.57. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.32.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 5.73, а французів — в 1.15.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5", представлений показником 2.16.

Коефіцієнтом 2.38 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Перший гол: Ліверпуль". На нього можна поставити з показником 1.90.

