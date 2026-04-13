Англія

Лутон здолав Стокпортом у фіналі Футбольної Ліги.

Джек Вілшир завоював свій перший трофей у статусі головного тренера. У фінальному матчі Трофея Футбольної ліги його Лутон Таун здобув вольову перемогу над Стокпортом із рахунком 3:1.

Для колишнього гравця лондонського Арсенала та дворазового володаря Кубка Англії цей успіх став яскравим завершенням дебютного сезону на тренерському містку. Перед молодим фахівцем стоїть непросте завдання — повернути клубу колишню славу. Після вильоту з Прем'єр-ліги у 2024 році Лутон пережив стрімке падіння і наразі посідає 10-те місце у Першій лізі.

Для капелюшників це був ювілейний, 10-й виступ на легендарному стадіоні Вемблі. Ця перемога поповнила скарбничку історичних спогадів клубу, ставши в один ряд із тріумфом у Кубку ліги 1988 року та перемогою у фіналі плей-оф Чемпіоншипу у 2023-му.

Натомість для Стокпорта головна арена країни залишається нещасливою: команда виграла там лише один із семи своїх матчів. Крім того, продовжилася їхня катастрофічна серія проти Лутона — жодної перемоги у 18 поєдинках починаючи з 1968 року. Також Стокпорт програв усі три свої фінали EFL Trophy (раніше у 1992 та 1993 роках). Поєдинок розпочався з контроверсійного епізоду.

Вже на 2-й хвилині арбітр Мартін Кой не призначив пенальті у ворота Стокпорта, коли Джош Стокс відверто штовхнув у спину Айзею Джонса, що призвело до падіння останнього (повтори чітко зафіксували контакт).

Уникнувши покарання, Стокпорт скористався удачею і несподівано вийшов уперед на 11-й хвилині. Адама Сідібе відгукнувся на передачу Одіна Бейлі, випередив захисника Мадса Андерсена і пробив низом повз голкіпера Джеймса Ші. Для нападника це став восьмий гол з моменту січневого трансферу із Сент-Джонстона та четвертий результативний матч поспіль.

Проте Лутон досить швидко оговтався від удару: Спочатку захисник Стокпорта Ітан Пай ледь не зрізав м'яч у власну стійку після навісу Кела Нейсміта. Орендований у Манчестер Сіті Еміліо Лоуренс зрівняв рахунок. Він перехопив діагональний пас від Джордана Кларка, увірвався в штрафний майданчик і потужно пробив по ногах воротаря Корі Аддаї.

Згодом, 35-річний ветеран Накі Веллс вивів свою команду вперед. Після ювелірного дотику до м'яча після навісу від Нейсміта він ефектно розвернувся та відправив м'яч у сітку. Ще до перерви «Лутон» міг забивати третій м'яч, але захисник суперників Бен Осборн відчайдушним підкатом зупинив небезпечний прорив Джонса, врятувавши ворота.

Другий тайм пройшов у значно спокійнішому темпі. Джордан Кларк був близький до того, щоб збільшити перевагу команди Вілшира, проте крапку в матчі було поставлено вже у компенсований час. На першій з 10 доданих хвилин Лутон нарешті забив третій м'яч, остаточно зафіксувавши тріумф на Вемблі завдяки дублю Накі Веллса.