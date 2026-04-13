Англія

Капітан "шпор" ризикує пропустити майбутній мундіаль.

Захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро не зможе допомогти своїй команді у заключній частині сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, 27-річний аргентинець отримав травму в матчі АПЛ проти Сандерленда (0:1), через що його замінили на 70 хвилині.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у капітана "шпор" пошкодження коліна, а точніше медіальної колатеральної зв'язки.

На відновлення футболісту знадобиться близько восьми тижнів, що залишає його поза грою наприкінці сезону. Також є ризик, що він може пропустити початок майбутнього чемпіонату світу, який розпочнеться у червні.

Нинішнього сезону Ромеро провів 32 матчі, в яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Після 32 турів Тоттенгем набрав 30 очок і посідає 18 місце в АПЛ. Свій наступний матч "шпори" проведуть проти Брайтона — гра запланована на 18 квітня.