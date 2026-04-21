Англія

Капітан команди наголосив на важливості перемоги над Челсі у боротьбі за топ-4.

Півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував перемогу над Челсі (1:0) у 33-му турі АПЛ, підкресливши її значення в контексті боротьби за місце в Лізі чемпіонів.

"Це приголомшливе почуття. Нам потрібно було відігратися — справа не лише в минулому матчі з Лідсом, до того були ще дві зустрічі, де нам не вдалося перемогти", — зазначив Фернандеш.

Капітан манкуніанців також акцентував на турнірній ситуації та амбіціях команди: "Однак ми знали, що нам потрібно показати якісну гру, тому що Челсі — дуже сильна команда, і перемога тут була дуже важлива для нас, адже ми розуміємо, що наша мета — потрапити до четвірки найкращих".

За словами португальця, успіх у цьому матчі може стати ключовим у боротьбі з прямими конкурентами: "Нам необхідно відірватись від них, ця перемога була нам дуже потрібна", — сказав Бруну.

Раніше повідомлялось, що Бруну Фернандеш всерйоз розглядає відхід з Манчестер Юнайтед.