Англія

Француз входить до шорт-листа клубу на літнє підсилення центру поля.

Манчестер Юнайтед розглядає опорного півзахисника мадридського Реала Орельєна Чуамені як одного з головних кандидатів на підсилення опорної зони. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, манкуніанці планують серйозну перебудову центру поля влітку та шукають гравця на позицію "шістки", який зможе замінити Каземіро. Чуамені входить до короткого списку клубу поряд з іншими варіантами.

Втім, трансфер француза виглядає непростим. Його контракт із Реалом чинний до 2028 року, і мадридці не планують легко розлучатися з гравцем. Потенційна угода може залежати від трансферної активності самого іспанського клубу.

Зокрема, у Реалі розглядають можливість підписання нового півзахисника, а також можуть бути змушені продавати гравців для балансування бюджету. Президент клубу Флорентіно Перес, за даними джерела, є прихильником хавбека Манчестер Сіті Родрі, і можливий інтерес до нього може вплинути на ситуацію з Чуамені.

У поточному сезоні француз провів 44 матчі за Реал у всіх турнірах, забив два голи та віддав дві результативні передачі.