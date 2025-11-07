Контракт розрахований до кінця сезону.
Оріоль Ромеу, ФК Саутгемптон
07 листопада 2025, 11:47
Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Оріолем Ромеу.
Угода з 34-річним іспанцем розрахована до кінця цього сезону.
Оріоль вже виступав у складі "святих" з 2015 до 2022 року. На його рахунку 256 поєдинків.
Попереднім клубом Ромеу була Барселона, яку він залишив минулого літа у якості вільного агента. Минулого сезону він провів 31 матч.
Після 14 турів Саутгемптон набрав 15 очок і посідає лише 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.