Англія

Контракт розрахований до кінця сезону.

Саутгемптон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Оріолем Ромеу.

Угода з 34-річним іспанцем розрахована до кінця цього сезону.

Оріоль вже виступав у складі "святих" з 2015 до 2022 року. На його рахунку 256 поєдинків.

Попереднім клубом Ромеу була Барселона, яку він залишив минулого літа у якості вільного агента. Минулого сезону він провів 31 матч.

Після 14 турів Саутгемптон набрав 15 очок і посідає лише 19 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.