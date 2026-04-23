Англія

Серед претендентів — Іраола, Гау, Фаріолі та Фабрегас.

Лондонський Челсі продовжує пошуки нового головного тренера після змін у клубі та вже сформував список потенційних кандидатів.

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, серед фаворитів керівництва розглядаються наставник Ньюкасла Едді Гау, тренер Порту Франческо Фаріолі, а також Філіпе Луїс і Андоні Іраола, який залишить Борнмут після завершення сезону. Усі ці спеціалісти вже раніше входили до шорт-листів клубу під час попередніх тренерських пошуків.

Окрему увагу в Челсі приділяють варіанту із запрошенням колишнього гравця команди Сеска Фабрегаса. Нині іспанець очолює Комо та демонструє хороші результати, претендуючи на вихід до єврокубків. Попри інтерес з боку лондонців, сам Фабрегас наразі зосереджений на роботі у своєму нинішньому клубі, хоча в майбутньому не приховує бажання спробувати себе в АПЛ.