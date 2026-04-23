Англія

Керівництво клубу втратило довіру до тренера і вже шукає нового наставника.

Лондонський Челсі ухвалив рішення звільнити головного тренера Ліама Росеньйора, пояснивши це необхідністю врятувати кінцівку сезону та зберегти шанси на єврокубки.

За інформацією Бена Джейкобса, у клубі вважали зміну наставника єдиним можливим кроком для покращення результатів, зокрема в боротьбі за місця в єврокубках і Кубок Англії. Також повідомляється, що частина ключових гравців втратила довіру до тренера, що вплинуло на рішення керівництва.

У Челсі вже розпочали процес пошуку нового наставника, зважаючи на наявність кількох досвідчених кандидатів на ринку. Водночас клуб робить акцент на стабілізації ситуації всередині команди, щоб максимально ефективно завершити сезон.

Перед офіційним оголошенням рішення гравців і персонал було поінформовано. У керівництві також визнають, що припустилися помилок як під час призначення Росеньйора, так і впродовж сезону, і мають намір врахувати цей досвід під час вибору нового тренера.