Лондонський клуб розглядає варіант із поверненням португальського тренера.

Після звільнення Ліама Росеньйора керівництво Челсі активно працює над пошуком нового головного тренера і розглядає кілька гучних варіантів.

Одним із них є повернення Жозе Моурінью. За інформацією Sky Sports, кандидатура португальського фахівця обговорюється всередині клубу. Додатковим фактором на користь такого сценарію є те, що Моурінью досі має нерухомість неподалік Стемфорд Брідж.

Моурінью вже двічі очолював Челсі — з 2004 по 2007 рік і з 2013 по 2015-й. За цей час він здобув із командою вісім трофеїв і став одним із найуспішніших тренерів в історії клубу.

Наразі остаточного рішення не ухвалено, однак варіант із поверненням португальця залишається одним із найбільш резонансних у шорт-листі лондонців.

Нагадаємо, Росеньйор серед найгірших тренерів Челсі за середнім набором очок в АПЛ.