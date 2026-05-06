Легендарний нідерландець заявив, що якість півфінального протистояння була неприпустимо низькою.

Переможець Ліги чемпіонів Веслі Снейдер залишився вкрай розчарованим якістю футболу у півфінальному матчі-відповіді між лондонським Арсеналом та мадридським Атлетіко.

Попри те, що каноніри здобули мінімальну перемогу на Емірейтс з рахунком 1:0 (завдяки вирішальному голу Букайо Сака) та виграли протистояння із загальним рахунком 2:1, ексгравець збірної Нідерландів вважає, що рівень гри абсолютно не відповідав престижу вирішальних стадій європейського турніру.

В ефірі нідерландського телеканалу Ziggo Sport колишній плеймейкер Реала та Інтера виніс безжальний вердикт лондонському матчу. Снейдер саркастично зауважив, що європейському футбольному органу варто було втрутитися ще в першому таймі та скасувати гру.

Я хотів зателефонувати в УЄФА вже після 35 хвилин, щоб вони скасували матч, зняли гравців з поля та оголосили, що фінал зіграють Баварія та ПСЖ. Я знав, що так і буде: Атлетіко відійшов назад і втратив м'яч, а Арсенал просто мав великий контроль над ним", — заявив Снейдер.

Ексфутболіст не обмежився критикою самого стилю гри, але й доволі різко оцінив підбір виконавців у команді Мікеля Артети. На думку Снейдера, нинішньому Арсеналу бракує справжніх талантів світового класу. Водночас він надзвичайно високо оцінив тренерську роботу іспанського наставника лондонців.

"Я ще раз уважно подивився на гравців, і вважаю, що Артета вже заслуговує на статую. У нього просто немає найкращих гравців, і те, що з нинішнім складом йому вдається так відтіснити "Атлетіко" — це вражає", — підкреслив голландець.

Попри скептицизм Снейдера, статистика говорить на користь лондонського клубу. Арсенал залишається непереможеним у поточному розіграші Ліги чемпіонів, демонструючи феноменальну надійність в обороні — команда пропустила лише 6 м'ячів у 14 поєдинках.

Тепер підопічні Артети відправляться до Будапешта, де у фіналі зустрінуться з переможцем пари ПСЖ — Баварія (нагадаємо, що в першому матчі французи перемогли з рахунком 5:4, і саме цю гру Снейдер назвав еталоном якості футболу).

Каноніри знаходяться всього за 90 хвилин від свого першого в історії тріумфу в Кубку європейських чемпіонів, і команда, швидше за все, проігнорує зовнішню критику, зосередившись на підготовці до найголовнішого матчу сезону.