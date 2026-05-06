Легенда Манчестер Юнайтед вважає емоції канонірів"після перемоги над Атлетіко передчасними, тоді як колишній наставник лондонців закликає команду негайно зосередитися на здобутті трофея в Будапешті.

Легендарний нападник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Вейн Руні жорстко висловився на адресу лондонського Арсенала після їхньої перемоги над мадридським Атлетіко у півфіналі Ліги чемпіонів. Поки каноніри насолоджувалися історичним вечором на Емірейтс, Руні звинуватив Мікеля Артету та його гравців у надмірному святкуванні виходу до фіналу.

Виступаючи в ролі експерта для Prime Video Sport, Руні зазначив, що бурхливі святкування в північному Лондоні були передчасними, адже головний трофей турніру ще належить здобути.

"Вони заслуговують бути на цій позиції, але вони ще нічого не виграли. Я вважаю, що ці святкування трохи занадто емоційні. Попереду ще фінал у Будапешті", — заявив Руні.

Коментарі Вейна не залишилися поза увагою вболівальників Арсенала та колишніх зірок клубу. Зокрема, ікона канонірів Іан Райт швидко відреагував на критику, опублікувавши відео в соціальних мережах, де закликав фанатів ігнорувати скептиків і просто насолоджуватися неймовірним досягненням команди — виходом у головний європейський фінал.

Колишній багаторічний менеджер Арсенала Арсен Венгер також прокоментував післяматчеву атмосферу на Емірейтс. Французький фахівець погодився, що певний рівень радості є цілком зрозумілим, проте застеріг нинішній склад від втрати концентрації.

Венгер наголосив, що команді потрібно швидко переключити увагу на фінал та поточну боротьбу за титул англійської Прем'єр-ліги. Тренер визнав, що емоції гравців після такого виснажливого протистояння є абсолютно нормальними.

"Вони гарно святкують сьогодні ввечері — це нормально, але хочеться, щоб вони вже зосередилися на фіналі та наступній грі. Святкування заслужене, щастя — це абсолютно нормально, але тепер наступний крок — поїхати на фінал і виграти його", — сказав Венгер в ефірі beIN Sport.

Тепер перед Мікелем Артетою стоїть складне завдання: зберегти високий моральний дух команди, але водночас спустити гравців з небес на землю, щоб підготувати їх до вирішальної битви в Будапешті та напруженої кінцівки сезону в АПЛ.

