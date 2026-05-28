Іспанія

Усе просувається дуже швидко.

Представники каталонської Барселони впродовж останнього тижня не випускають телефони з рук та намагаються забезпечити клубу гучні підписання на літньому трансферному ринку.

Уже відомо, що "блаугранас" досягли домовленості щодо англійського нападника Ньюкасла Ентоні Гордона, після чого одразу перемкнули увагу на не менш коштовного потенційного новачка — форварда мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса.

І допоки "матрацники" не можуть скласти ціну своєму потенційно найдорожчому продажу в історії, Барса вже домовилась про контракт із представниками 26-річного виконавця.

Ідеться про угоду до літа 2031 року + опція продовження ще на сезон.

Зарплатня Альвареса при цьому складатиме 18,5 млн євро брутто за сезон, уключно з бонусами в розмірі 3 млн євро.

Повідомляється, що агенти гравця дали згоду на таку угоду напередодні вночі, тоді як зранку до перемовин долучився сам футболіст, і також погодив потенційний контракт.

Тепер справа за клубами, і тут Барселона готова оновити свою 90-мільйонну пропозицію до 90 млн євро + 10 млн євро бонусів + 10% від наступного продажу.

Атлетіко тим часом наполягає на тому, щоб увесь пакет гарантував клубу 150 млн євро прибутку від цього трансферу.

Єдине, у чому сходяться сторони наразі — угода має бути завершена до початку чемпіонату світу-2026.