Захисник Арсеналу прокоментував останні події в його житті.

Італійський фланговий захисник Ріккардо Калафіорі влітку 2024 року перейшов із Болоньї до лондонського Арсеналу за 43,7 млн євро, і вже на другий сезон перебування в клубі здобув чемпіонські медалі АПЛ, а тепер готується до битви за головний трофей Ліги чемпіонів УЄФА проти французького Парі Сен-Жермен.

Тим часом за кілька днів до важливої гри італійські ЗМІ знайшли можливість поспілкуватись із 24-річним виконавцем про актуальний стан його кар’єри та плани на майбутнє.

"Виграти Прем'єр-лігу було однією з моїх мрій. Ураховуючи те, як минув для нас цей сезон, це було неймовірно. У певному сенсі, виграти титул таким чином було навіть краще, аніж я міг це собі уявити.

Найкращий момент? Фінальний свисток у матчі Борнмут — Манчестер Сіті. Ми тоді всі дивились гру разом, молились на нього і зрештою вибухнули від радості. Здавалось, що з багатьох у клубі зняли тягар після двадцяти двох років без титулу.

Я не очікував цього на початку сезону, але як тільки звикаєш, усе стає легше. Останнім часом я багато думав про матч з ПСЖ. Ми з моїм найкращим другом часто граємо в нього на PlayStation, і цього разу він також приїде до Будапешта. Його звати Ніколо Чезароні, і я сподіваюся, що це буде захоплива гра для всіх.

Зараз я ставлюся до цього дуже спокійно, але справжнім випробуванням для психології буде посадка на літак. Це можливості, які трапляються лише раз у житті, тому потрібно використати їх по максимуму.

Ми готуємось до цього матчу, як і до інших: не можу сказати, чи намагаємось ми зробити щось особливе. Ми точно не боїмось, бо це всього один матч, тож усе може статись. І крім того, вони виграли його минулого року, тому, можливо, зараз вони менш голодні до цього трофею, аніж ми.

Порівняти Рому та Арсенал? Я не знаю, чи зможе Рома стати своїм "Арсеналом" для Італії, але я дуже радий, що вони так довіряють Гасперіні. Я завжди був їхнім фанатом. Сподіваюсь, вони зможуть повернутись до того рівня, до якого я звик у дитинстві.

Я дуже радий тому, чого досягла Рома в цьому сезоні. Я розмовляв із Манчіні, Крістанте та Пеллегріні. Дехто навіть записував мені привітання на день народження, тож ми всі трохи зблизились.

Я вже сказав своїм друзям: побачимося на Олімпіко у вересні. Я вже грав там колись із Болоньєю, але думаю, що почути вигук "The Champions!" після стількох років відсутності буде неймовірним відчуттям. Сподіваюсь, що одного дня я повернусь на цю арену вже в якості гравця Роми.

Різниця між Серією A та АПЛ точно є, і вона доволі помітна. Коли я приїхав, я був шокований і сказав собі: "Навіщо я взагалі сюди приїхав? Я ніколи не гратиму тут у футбол". Справжня різниця, яку я бачу, полягає в тому, як проходить тиждень: із шістдесятьма іграми на рік тренування більше зосереджені на відновленні, щоб підвести вас до матчу в найкращій можливій формі. І це головна різниця в менталітеті.

Гаттузо? Звичайно, я трохи розчарований тим, куди він пішов тренувати. У нас із ним у збірній був дуже важкий час, із наслідками якого було важко впоратись. Багато ігор з Арсеналом допомогли мені відволіктись, але так, я не думаю, що колись дивитимусь ще раз матчі цього міжнародного циклу. Це було б надто боляче.

Те, як все почалось, давало мені надію, але потім були певні моменти… Тут багато чого можна згадати, але матч проти Боснії був таким, який просто потрібно було виграти. Я сподіваюсь, що він якимось чином принесе користь усім, і що ми зможемо незабаром почати все спочатку, але вже інакше.

Однак я не можу дати точного аналізу: це єдиний матч, який я більше ніколи не буду дивитись у своєму житті", — заявив італійський виконавець.

Нагадаємо, що Калафіорі є вихованцем Роми та провів за клуб 18 матчів, забив один гол, віддав три асисти.