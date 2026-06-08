Англія

Нова угода з українцем розрахована до літа 2029 року.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з українським захисником Віталієм Миколенком.

Нова угода з 27-річним українцем розрахована до літа 2029 року.

Нагадаємо, Віталій виступає за "ірисок" з січня 2022 року, коли перебрався з київського Динамо — на його рахунку 158 матчів, чотири голи та чотири асисти.

"Я радий підписати цей новий контракт – дуже радий і гордий. Я пам'ятаю перше повідомлення, яке отримав від Шеймуса Коулмана, коли підписав контракт у 2022 році. Пам'ятаю, як читав його і дякував за теплий прийом. Він одразу вселив у мене впевненість, що тут я у справжній родині.

У перші кілька років мого перебування тут ми мали труднощі, але наша команда, як сім'я – кожна людина віддавала всі сили, щоб подолати їх. Зараз ми стали сильнішими і з кожним сезоном стаємо кращими. Для мене найважливіше — почуватися впевнено та комфортно у цій обстановці, і тут у мене це є, тому я дуже щасливий.

Відколи прийшов тренер Девід Моєс, я думаю, ми рухаємося вперед. Він дуже хороша людина, що для мене важливо, і як тренер він дав мені свободу дій на полі. Для мене це був хороший шлях, і зараз ми рухаємось у правильному напрямку, щоб підніматися все вище та вище у турнірній таблиці. Наступного сезону ми хочемо фінішувати набагато вище.

Мені подобається будувати реалістичні плани… наприклад, виграти трофей чи, можливо, єврокубок, як це робили деякі інші команди в останні кілька років. А якщо говорити про індивідуальний результат, то просто грати в кожному матчі і бути таким стабільним, як Джиммі Гарнер цього сезону. Це був гарний приклад для мене, тому що він був якісний та стабільний. Мені це подобається, і я теж хочу цього досягти", — сказав Миколенко.

Минулого сезону Миколенко провів 36 матчів, у яких відзначився однією гольовою передачею.

За підсумками сезону Евертон посів 13 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Евертон хоче підписати найкращого гравця Чемпіоншипу-2025/26.