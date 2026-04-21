Клуб провів увесь сезон у зоні вильоту вперше за понад 60 років.

Після безгольової нічиєї у матчі 33-го туру між Крістал Пелас та Вест Гем стало остаточно відомо, що Вулвергемптон залишає Прем’єр-лігу та наступного сезону виступатиме в Чемпіоншипі.

Це означає, що "вовки" проведуть усі 282 дні сезону 2025/26 у зоні вильоту, починаючи з першого туру чемпіонату, так і не зумівши вибратися з небезпечної зони.

За даними статистики, Вулвергемптон став першим клубом елітних дивізіонів Англії з сезону 1964/65, який провів увесь чемпіонат у зоні вильоту. Тоді аналогічне "антидосягнення" належало тому ж клубу, який провів 250 днів серед аутсайдерів.

100% — Wolves will spend all 282 days of the Premier League this season, since their opening game, in the relegation zone, becoming the first side to spend 100% of their days in the drop zone in a top-flight campaign since they themselves did so in 1964-65 (250/250). Marooned. pic.twitter.com/W3pocDQsTm — OptaJoe (@OptaJoe) April 21, 2026

Таким чином, команда офіційно завершує невдалий сезон достроковим вильотом і готується до виступів у Чемпіоншипі.

Водночас першим новачком Прем’єр-ліги сезону 2026/27 став Ковентрі Сіті, який очолює колишній тренер Френк Лемпард.