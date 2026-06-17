Англія

Після підписання ван Гекке лондонський клуб перемикає увагу на італійського півзахисника, за якого готовий заплатити понад 85 мільйонів фунтів.

Тоттенгем продовжує активно працювати на трансферному ринку та вже визначив наступну пріоритетну ціль після оформлення переходу захисника Ян-Паула ван Геке.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, лондонський клуб найближчим часом розпочне офіційні переговори з Ньюкаслом щодо трансферу Сандро Тоналі.

За інформацією джерела, сам італійський хавбек відкритий до можливого переїзду в Північний Лондон. Раніше інтерес до 26-річного футболіста також приписували Арсеналу та Манчестер Сіті, однак саме Тоттенгем наразі готується зробити конкретний крок у напрямку підписання гравця.

Очікується, що перша пропозиція "шпор" становитиме близько 85 мільйонів фунтів. Водночас Ньюкасл не має наміру легко розлучатися з одним із ключових виконавців і розраховує отримати щонайменше 90 мільйонів фунтів.

Романо також спростував чутки про те, що оточення Тоналі нібито використовує інтерес Тоттенгема для привернення уваги інших клубів. За словами журналіста, переговори між сторонами мають реальне підґрунтя, а варіант із переходом до лондонського клубу серйозно розглядається самим футболістом.

Цього літа Тоттенгем уже встиг посилити склад, домовившись про трансфер ван Гекке з Брайтона за 52 мільйони фунтів, а також підписав на правах вільних агентів Енді Робертсона та Маркоса Сенесі.