Англія

Нідерландський захисник близький до переходу в лондонський клуб, де може стати заміною Крістіану Ромеро.

Тоттенгем узгодив із Брайтоном трансфер центрального захисника Яна Пауля ван Гекке. Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

За інформацією джерела, сума угоди складе 52 мільйони фунтів стерлінгів без будь-яких бонусів чи додаткових виплат.

Переговори між клубами тривали певний час. Раніше Тоттенгем уже робив пропозицію щодо 26-річного нідерландця, однак вона не відповідала фінансовим вимогам Брайтона. Тепер сторонам вдалося досягти повної домовленості.

Очікується, що узгодження особистого контракту не стане проблемою. Важливу роль у можливому переході відіграє головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, який працював із ван Геке в Брайтоні з 2022 по 2024 рік і добре знайомий із можливостями футболіста.

Контракт захисника з Брайтоном був розрахований до літа 2027 року. Раніше повідомлялося, що гравець не виявляв зацікавленості у продовженні угоди, тому клуб був готовий розглянути його продаж цього літа.

Минулого сезону ван Геке був одним із ключових футболістів Брайтона. Він вийшов у стартовому складі у 36 з 38 матчів англійської Прем'єр-ліги та допоміг команді фінішувати восьмою, що забезпечило путівку до Ліги конференцій. Загалом на рахунку нідерландця 131 матч за "мартинів", з яких 106 — в АПЛ.

Для Тоттенгема це вже не перше підсилення захисту цього літа. Раніше лондонський клуб підписав Маркоса Сенесі та Ендрю Робертсона після завершення їхніх контрактів із Борнмутом і Ліверпулем відповідно.

Зазначається, що ван Гекке розглядається як один із кандидатів на заміну Крістіану Ромеро, майбутнє якого в клубі залишається невизначеним.