Англія

Здобувши довгоочікувану путівку до англійської еліти, тигри змушені терміново розпродавати гравців до кінця місяця.

Коли Галл Сіті виборов путівку до Прем'єр-ліги, обігравши Мідлсбро з рахунком 1:0 у фіналі плей-оф на "Вемблі", здавалося, що всі проблеми клубу позаду. Цей успіх гарантував команді фінансове вливання у розмірі близько 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте сувора реальність англійського футболу внесла свої корективи: наразі клуб має перевитрати у розмірі 6 мільйонів фунтів стерлінгів згідно з правилами фінансового феєрплею. Якщо тигри не вирішать цю проблему до 1 липня, їм загрожує зняття шести очок уже в Прем'єр-лізі.

Цікаво, що ця фінансова діра не пов'язана з бонусами за підвищення у класі — ці виплати не враховуються в поточному звітному періоді. Клуб зіткнувся б із порушенням фінансового феєрплею незалежно від результату фіналу.

Експерт із футбольних фінансів Кіран Магуайр зазначає, що збитки Галла в останні сезони здавалися "відносно скромними", але лише завдяки вдалим продажам гравців (Джейдена Філоджена та Джейкоба Грівза), які принесли 33 мільйони фунтів. Без урахування витрат на інфраструктуру та академію, реальні перевитрати клубу могли б сягнути 17 мільйонів.

Власник Галла Акун Іліджалі не став приховувати масштабів проблеми. На зустрічі з уболівальниками він відверто заявив:

"Ми витратили більше, ніж потрібно, і нам доведеться продати деяких гравців до 1 липня. Я не боюся. Нам вдавалося справлятися зі складнішими речами. Тепер ми команда Прем'єр-ліги, цінність наших гравців зросла, що є великою перевагою".

Однак така публічна відвертість може зіграти з клубом злий жарт. Відкрито визнавши, що час спливає і команді терміново потрібні гроші, Іліджалі втратив частину переваги на трансферному ринку — потенційні покупці знають, що Галл загнаний у кут і може погодитися на занижені пропозиції.

Складність ситуації полягає в тому, що значна частина ключових виконавців (Джо Гельхардт, Амір Хадзіахметович, Джон Лундстрам та Льюїс Кумас) виступали за клуб лише на правах оренди, тому їхній відхід не принесе Тиграм жодних коштів.

Керівництво категорично не хоче прощатися з лідерами роздягальні, які кували цей успіх. Серед них 26-річний півзахисник Реган Слейтер (гравець року за версією фанатів та команди) та 22-річний захисник Чарлі Г'юз. Галл уже відхилив пропозиції щодо Г'юза та свого голкіпера Івора Пандура, який зараз захищає кольори збірної Хорватії на чемпіонаті світу.

Найбільш імовірним кандидатом на вихід є 24-річний нападник Кайл Джозеф, до якого проявляють серйозний інтерес клуби Чемпіоншипу. Його трансфер міг би покрити левову частку боргу. Крім того, на продаж виставлені Давид Акінтола, Абу Камара та Кейсі Палмер.

Згідно з регламентом фінансового феєрплею, ліміт допустимих збитків становить 39 мільйонів фунтів стерлінгів. Перевищення цієї суми жорстко карається:

До 2 млн фунтів — мінус 3 очки;

Від 2 до 4 млн фунтів — мінус 4 очки;

Від 4 до 6 млн фунтів — мінус 5 очок;

Від 6 до 8 млн фунтів — мінус 6 очок.

Співпраця між Прем'єр-лігою та Англійською футбольною лігою стала значно тіснішою після гучної справи Лестера, який торік уникнув покарання через юридичні лазівки. Тепер ліги синхронізували правила, тому штраф за порушення в нижчому дивізіоні гарантовано переноситься до еліти.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що суперники Галла можуть подати до суду з вимогою фінансової компенсації. Прецеденти вже існують: Евертон був змушений виплатити Бернлі 35 мільйонів фунтів, а Лідс наразі готує позов проти Лестера.

Потенційно до юристів можуть звернутися Мідлсбро, Міллволл, Рексем або Дербі Каунті, чиї шанси на підвищення були перекреслені командою, що порушила фінансові правила. У Галл Сіті залишаються лічені дні, щоб знайти рятівні 6 мільйонів фунтів і не розпочати свій шлях у Прем'єр-лізі з глибокого мінуса в турнірній таблиці.

Вже з 1 липня в англійському футболі почне діяти нова система оцінки вартості складу, але старі борги доведеться закривати за поточними правилами.