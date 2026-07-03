Англія

Англійські гранди проявляють інтерес до Нейла Ель-Айнауї, а Рома готова розглянути його продаж за відповідної пропозиції.

Півзахисник Роми та збірної Марокко Ніл Ель-Айнауї може змінити клуб уже під час літнього трансферного вікна. За інформацією TEAMtalk, за 25-річним футболістом уважно стежать Манчестер Юнайтед і Ліверпуль.

Повідомляється, що представники гравця вже контактували з обома англійськими клубами, обговорюючи можливість потенційного трансферу. Водночас у Ромі не виключають продажу хавбека, якщо отримають фінансово привабливу пропозицію.

На чемпіонаті світу-2026 Ель-Айнауї взяв участь у всіх чотирьох матчах збірної Марокко, однак результативними діями не відзначився.

Контракт футболіста з римським клубом розрахований до літа 2030 року, а його трансферну вартість портал Transfermarkt оцінює у 23 мільйони євро.