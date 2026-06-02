Іспанія

Мадридський клуб розглядає нігерійського форварда як головну заміну аргентинцю.

Мадридський Атлетіко вже має план дій на випадок відходу одного зі своїх головних лідерів — Хуліана Альвареса.

За інформацією видання AS, "матрасники" розглядають форварда Галатасарая Віктора Осімгена як пріоритетну кандидатуру для посилення атаки у разі продажу аргентинського нападника під час літнього трансферного вікна.

Керівництво Атлетіко уважно стежить за розвитком ситуації навколо нігерійця та високо оцінює його якості. У клубі вважають Осімгена одним із небагатьох форвардів, здатних компенсувати можливу втрату Альвареса.

Втім, потенційний трансфер обіцяє бути надзвичайно дорогим. У Мадриді усвідомлюють, що для підписання 27-річного нападника доведеться витратити понад 75 мільйонів євро.

Наразі Атлетіко не планує розлучатися з Альваресом і продовжує наполягати на тому, що аргентинець є важливою частиною проєкту команди. Однак зростаючий інтерес до форварда з боку провідних європейських клубів змушує керівництво заздалегідь готувати альтернативні варіанти.