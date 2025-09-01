Англія

Українець отримав шестимісячну заборону на керування авто та штраф у понад 1000 фунтів.

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик отримав шестимісячну заборону на керування транспортними засобами у Великій Британії. Рішення ухвалив суд після того, як футболіст накопичив 13 штрафних балів за порушення правил дорожнього руху, включно з перевищенням швидкості.

24-річного гравця зупинили в січні на Південній кільцевій дорозі Лондона, де його модифікований BMW M8 рухався зі швидкістю 36 миль/год у зоні з обмеженням 20. Мудрик не зупинився одразу, що змусило поліцію переслідувати його авто. Пізніше стало відомо, що на момент затримання він уже мав вісім штрафних балів на своїх українських водійських правах.

Окрім тимчасового позбавлення прав, Мудрика зобов’язали сплатити понад 1000 фунтів штрафів та судових витрат. Він визнав себе винним у порушенні ще у травні.

Нагадаємо, що футболіст також відсторонений від участі в матчах через ймовірне порушення антидопінгових правил — розслідування триває. Якщо провину буде доведено, йому загрожує дискваліфікація на строк до чотирьох років.