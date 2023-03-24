Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда Руслана Ротаня продовжує підготовку до матчу з Англією.

Збірна України продовжує процес підготовки до матчу другого туру відбіркового циклу до чемпіонату Європи-2024.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, до загальної групи команди повернулись Андрій Ярмоленко та Сергій Сидорчук.

Також в тренуванні взяв участь Олександр Зінченко, якому тренери вчора дали відпочити після інтенсивного ігрового графіка в клубі.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.