Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Німецький воротар висловився про нічию у товариському матчі з Україною (3:3).

Національна збірна України в рамках товариського поєдинку протистояла Німеччині в Бремені та втратила перевагу у два м'ячі наприкінці зустрічі, зігравши в результативну нічию у дебютному матчі Сергія Реброва на чолі "синьо-жовтих".

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Голкіпер "бундестім" Кевін Трапп поділився враженнями від результату цього протистояння контрольного характеру.

"Це дуже дратує, тому що ми пропустили голи через дрібні помилки. В принципі, ми грали добре, але ми постійно караємо себе помилками", — цитує слова Кевіна Траппа офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

Дивитися відео голів та огляд товариського матчу Німеччина — Україна ви можете на Football.ua.