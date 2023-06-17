Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Вінгер Жирони дістався ювілейної позначки.

Збірна України в рамках поєдинку третього туру відбіркового етапу до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 грала на виїзді проти Північної Македонії та здобула героїчну перемогу.

В цій грі голом відзначився Віктор Циганков. Для нього це був десятий результативний удар у футболці національної команди.

Циганков — дев'ятий футболіст, кому вдалось дістатись цієї позначки.

1. Шевченко (48)

2. Ярмоленко (45)

3. Коноплянка (21)

4. Сергій Ребров (15)

5. Роман Яремчук (13)

6. Олег Гусєв (13)

7. Сергій Назаренко (12)

8. Євген Селезньов (11)

9. Віктор Циганков (10)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Циганков та Мудрик — найкращі у матчі проти Північної Македонії за оцінками статистичних порталів.

VBET вважає фаворитом збірну України, коефіцієнт на перемогу команди Реброва складає 2.07, тоді як тріумф македонців – 4.15. ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET.