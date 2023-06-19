Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Автор переможного голу отримав найвищу оцінку.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

Статистичні портали традиційно оцінили учасників зустрічі. Так, найвищий бал отримав вінгер Жирона Віктор Циганков.

Whoscored поставив автору переможного голу 7,9 бала. Тоді як SofaScore розщедрився показником — 8,4 бала.

Оцінки за версією Whoscored:

Оцінки за версією SofaScore:

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вийшла на друге місце в відбірковій групі до ЄВРО-2024.