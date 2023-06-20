Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У таборі збірної Мальти вважають, що пенальті, який реалізував Віктор Циганков, є необґрунтованим.

Національна збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті у виконанні Віктора Циганкова на 72-й хвилині.

У Футбольній асоціації Мальти поділилися враженнями від підсумкового результату гри, висловивши своє невдоволення роботою бригади арбітрів на чолі з Рудді Буке, про що й написали у своєму звіті матчу зі заголовком "Відважну Мальту зламано спірними рішеннями арбітра".

"Не вперше на міжнародній арені збірна Мальти стала жертвою деяких суперечливих рішень арбітра, оскільки Україна змогла перемогти лише завдяки голу з пенальті — подарунку від французького арбітра Рудді Буке наприкінці матчу. Це був другий пенальті, призначений у ворота Мальти у другому таймі. Два дуже сумнівні рішення. Перше після втручання VAR, але нереалізоване зірковим гравцем Ярмоленком, а друге було призначено за неіснуючий контакт Жана Борга з тим же Ярмоленком".

"Через п'ять хвилин після старту другого тайму господарі поля отримали пенальті після втручання VAR за гру рукою у штрафному майданчику. Проте капітан збірної України Андрій Ярмоленко пробив у поперечину. Це могло привести до незаслуженої переваги в рахунку".

"Проте на 69-й хвилині збірна України заробила другий пенальті, коли Жан Борг нібито збив Ярмоленка. Це дуже суперечливе рішення французького рефері, яке несподівано було прийняте після звичайної перевірки VAR. Цього разу пенальті виконав Циганков. Гравець Жирони не схибив з 11-метрової позначки, що стало вирішальним", — сказано у звіті матчу проти України на офіційному сайті Футбольної асоціації Мальти.

Нагадаємо, що дивитися відео гола та огляд матчу Україна — Мальта ви можете на Football.ua.