Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної України висловився про майбутній матч проти Англії в рамках відбору на ЄВРО-2024.

У рамках відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 національна збірна України у своєму наступному матчі зіграє проти Англії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився очікуваннями напередодні цього протистояння проти команди "трьох-левів" та торкнувся теми російсько-української війни.

"На жаль, уже більше року ми граємо за межами України. Ми повинні змагатися в такій ситуації. Упевнений, що буде велика підтримка з боку українців та поляків. Гадаю, буде гарна атмосфера на стадіоні, і футболісти її відчують".

"На жаль, є невеликі пошкодження у футболістів. Але ми викликали 26-х гравців, їх достатньо. Подібні проблеми є й у збірної Англії. Я завжди казав, ми повинні поважати суперника, але акцентувати увагу на своїй грі. Незважаючи на всі ці пошкодження, ми повинні показувати нашу гру".

"Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз поєдинок із Англією, потім — з Італією. Але я сконцентрований на цій грі, ми не рахуємо очки, які повинні заробити у двох матчах. Ми маємо зосередитися на грі, повинні зробити максимум для трьох очок, а далі подивимося, що буде".

"У збірної Англії уже важко знайти слабкі сторони. Але ми повинні зосереджуватися на нашій грі, розуміти, як протистояти цьому супернику. За ці дні ми зрозуміли, як повинні діяти. Але це футбол — ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. Важливо футболістам зосередитися на грі, розуміти слабкі сторони суперника. Проте Англія — дуже міцна команда. Незважаючи на кадрові проблеми, у неї є два-три склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, завтра повинні показувати свою гру".

"Звичайно, повністю поділяю думки Олександра. Він сказав про велику допомогу з боку Польщі, але хочу нагадати, що Англія надала нам велику підтримку, і продовжує це робити в такий складний для нас час. Щодо роботи, то я дуже щасливий, це велика відповідальність. Я радий, що доєднався до команди в такий складний час. Не тільки ми з Олександром маємо такі відчуття. Кожен гравець збірної постійно думає про Україну, ми про це постійно говоримо. Ми знаємо, чому ми тут на своєму місці — через те, що є хлопці й дівчата, які борються на передовій за нашу незалежність. Для мене як тренера це навіть легше, адже не потрібно мотивувати підопічних. Вони чітко знають, за що грають, розуміють свою мету, і ми йдемо до неї".

"Роль Олександра Зінченка? Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий і бажає грати на будь-якій позиції. Він грав і правого, і лівого фулбека…" — сказав Сергій Ребров під час передматчевої пресконференції.

Нагадаємо, матч України проти Англії відбудеться 9 вересня о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.