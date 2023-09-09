Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Пропонуємо вашій увазі список гравців, на яких може розраховувати головний тренер.

Збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє у Польщі проти Англії.

Україна — Англія. Напередодні

Стала відома заявка національної команди на цей поєдинок.

1. Георгій Бущан, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Георгій Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михайло Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Єгор Назарина, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Андрій Лунін.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Олександр Тимчик, Олександр Зубков та Олександр Піхальонок.

Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.