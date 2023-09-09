Підопічні Сергія Реброва вийдуть на поєдинок у жовтому комплекті.
Збірна Україна, фото УАФ
09 вересня 2023, 14:20
Збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє у Польщі проти Англії.
Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу, команда Сергія Реброва зіграє в жовтому комплекті форми.
Україна — Англія. Напередодні
Зазначимо, що англійська команда зіграє в червоній формі.
Матч між збірною України та збірною Англії відбудеться 9 вересня та розпочнеться о 19:00. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.