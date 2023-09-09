Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" висловився про нічию у матчі відбору на ЄВРО-2024 проти Англії.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Вважаю що всі задоволені, ми грали проти однієї з кращих команд Європи. Я казав перед грою, що треба отримати задоволення від гри в обороні.

Вони контролювали матч, але скільки моментів вони створили? Атмосфера передалась гравцям, вони показали достойну гру.

Довбик мав пошкодження, тому вирішили випустити Яремчука. Все вирішував тренувальний процес. Сьогодні будуть працювати лікарі, бо треба відновлюватися перед матчем з Італією", — сказав Сергій Ребров у флеш-інтерв'ю після матчу для MEGOGO.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.