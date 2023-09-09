Півзахисник дав свій коментар.
Олександр Зінченко, Getty Images
09 вересня 2023, 21:36
У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від результату цього протистояння.
"Для нас це приголомшливий результат. Англія — одна з найкращих команд у світі.
Ми знали, що буде важко, і нам доведеться більшу частину часу проводити в обороні, але ми зіграли добре", — наводить коментарій Зінченко Channel 4.
Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.