Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Півзахисник дав свій коментар.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Для нас це приголомшливий результат. Англія — одна з найкращих команд у світі.

Ми знали, що буде важко, і нам доведеться більшу частину часу проводити в обороні, але ми зіграли добре", — наводить коментарій Зінченко Channel 4.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.