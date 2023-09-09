Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англійський фулбек висловився про нічию у матчі проти України.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією, яка є фаворитом групи С.

Правий захисник команди "трьох левів" Кайл Вокер, який став автором гола у ворота Георгія Бущана — дебютного для нього за збірну Англії, поділився враженнями від результату цього протистояння з "синьо-жовтими".

"Коли забив гол, то відчув полегшення. Нарешті я можу поставити галочку в цьому моменті. Я граю з Кейном вже кілька років і знаю, що він полюбляє опускатися в глибину та помічає такі забігання. Я побачив коридор.

Це демонструє, наскільки він розумний футболіст, опускатися в глибину та грати "дев'ятку". Нам просто потрібна найкраща версія Кейна. Радий, що зміг зробити свій внесок, але моя основна робота – не давати забивати голи.

Щодо результату, то це набраний пункт на виїзді. Ми займаємо хорошу позицію в групі. Це завжди було важко. Іноді бувають такі вечори.

У нас було багато володіння м'ячем, і ми повинні були створити ще кілька можливостей, але Україна зіграла добре. Це фантастика для них після всього, через що вони пройшли", — сказав Кайл Вокер у коментарі для Channel 4.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua.