Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої увага ситуація у групі С кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи на 9 вересня.

У рамках п'ятого туру відбору у фінальну частину ЄВРО-2024 національна збірна України зіграла внічию з Англією та зберегла другий рядок у таблиці групи С (1:1).

У той же час, головний конкурент "синьо-жовтих" за другу сходинку, збірна Італії, не змогла у своєму матчі обіграти команду Північної Македонії (1:1).

Завдяки цьому відрив команди Сергія Реброва від "скуадри адзурри" у три очки зберігся, але в італійців ще є один матч у запасі (у тому числі одна зустріч із Англією), тому багато що вирішуватиметься саме в очних поєдинках українців та італійців.

СИТУАЦІЯ У ГРУПІ С (09.09.2023):

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Англія ви можете на Football.ua. Наступний поєдинок "синьо-жовтих" відбудеться 12 вересня у Мілані на стадіоні Сан-Сіро.