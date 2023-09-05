Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що ставити у грі за участю національної збірної.

У вівторок, 12 вересня, збірна України в рамках відбіркового поєдинку чемпіонату Європи 2024 року зіграє на виїзді проти Італії.

За версією букмекерів, команда Лучано Спалетті має більше шансів перемогти. Тріумф італійців оцінюється коефіцієнтом 1,56, тоді як успіх збірної України — 6,4.

Поставивши на нічию, ви можете збільшити свою суму у 4,35 раза.

Тож на що ставити?

Вболівальникам, що вірять у команду Сергія Реброва пропонуємо подію "нічия або перемога України". Коефіцієнт на це складає 2,61.

Також цікавою виглядає ставка на "тотал менше ніж 2,5". Коефіцієнт на це — 1,88.

Для тих, хто любить ризикнути, пропонуємо ставку, час останнього голу в матчі буде "61-75". Це примножить вашу ставку у 4,05 рази.

Матч між збірною України та збірною Італії відбудеться 12 вересня та розпочнеться о 21:45. Слідкуйте за грою в нашій текстовій онлайн-трансляції.