До вашої увага ситуація у групі С кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи на 12 вересня.
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13 вересня 2023, 00:08
У рамках шостого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С національна збірна України на Сан-Сіро поступилася Італії з рахунком 1:2.
У той же час, збірна Північної Македонії здобула перемогу над Мальтою (2:0), завдяки чому зрівнялася за кількістю очок із "синьо-жовтими".
Італія, у свою чергу, за рівної кількості очок із Україною та Північною Македонією змогла піднятися на другу сходинку завдяки перевазі у різниці забитих та пропущених м'ячів.
СИТУАЦІЯ У ГРУПІ С (13.09.2023):
Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.