Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

До вашої увага ситуація у групі С кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи на 12 вересня.

У рамках шостого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С національна збірна України на Сан-Сіро поступилася Італії з рахунком 1:2.

У той же час, збірна Північної Македонії здобула перемогу над Мальтою (2:0), завдяки чому зрівнялася за кількістю очок із "синьо-жовтими".

Італія, у свою чергу, за рівної кількості очок із Україною та Північною Македонією змогла піднятися на другу сходинку завдяки перевазі у різниці забитих та пропущених м'ячів.

СИТУАЦІЯ У ГРУПІ С (13.09.2023):

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.