Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич "синьо-жовтих" висловився про поразку від Італії у відборі на ЄВРО-2024.

У рамках шостого туру відбору до фінальної частини ЄВРО-2024 у групі С національна збірна України на Сан-Сіро поступилася Італії з рахунком 1:2.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Рано робити аналіз, але ми обов’язково його зробимо. Італійці не здивували, вони з першої хвилини намагалися грати дуже інтенсивно. Швидкий гол їм допоміг. Суперник створював моменти, але я вдячний хлопцям, що вони повернулися у гру — ми забили м’яч. У другому таймі ми мали ще декілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Я подякував хлопцям. Дуже важко грати через два дні після дуже важкого матчу проти Англії. Італія грала дуже інтенсивно, ми деколи не встигали за таким ритмом.

Як і в матчі з Англією, була дуже гарна атмосфера. Сьогодні було менше українців, але я бачив, як італійці підтримували Україну. Ми їм дуже вдячні. Але така атмосфера дуже допомагає господарям поля. Сан-Сіро сьогодні дуже допоміг збірній Італії. Ми вдячні, що Італія так нас прийняла.

Шанси є навіть тоді, коли їх немає. Ми потрапили в дуже складну групу. Матчі з Італією та Англією були ключовими. Якщо дивитися на турнірне становище, то ми маємо шанси. Ми дуже серйозно готуватимемося до двох наступних матчів. Я впевнений, що в нас є шанси на вихід з групи. Не вистачило одного гола. Дуже складно грати через два дні. Ми намагалися більше пресингувати суперника, але я бачив по хлопцях, що їм дуже складно. Вони віддали дуже багато сил у грі з Англією.

Проти кого ми граємо? Я не розумію, чому зараз всі кажуть, що у збірної Італії криза.

Гравці просто відпочили після дуже важкого першого тайму. На початку другого тайму ми створили декілька моментів та намагалися грати з м’ячем. Ми вказали на декілька допущених помилок та зробили зауваження, але я вважаю, що це більше психологія самих гравців", — сказав Сергій Ребров на післяматчевій пресконференції.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.